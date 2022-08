Jonathan Borlée sent que la fin de carrière approche: «Oui, j’ai déjà pensé à arrêter mais je ne sais pas si j’en ai envie!»

Il aurait pu renoncer. Estimer que sa saison était terminée. Et profiter de ses deux enfants. Mais même après avoir compris qu’il n’irait pas aux Mondiaux d’Eugene, le recordman de Belgique allait entamer, deux jours plus tard, une rééducation en solitaire dans le but d’être présent le mois suivant, à Munich, « pour aider l’équipe » et parce qu’après tous les efforts fournis jusque-là, « ce n’était pas une option de ne pas tout tenter ». « Et puis, j’avais retrouvé une telle forme en janvier dernier que j’étais terriblement motivé. »

La dernière fois qu’on l’avait vu, c’était le 29 juin, lors du meeting de Liège, où il s’en était allé la tête basse et le rictus rageur après s’être blessé à l’ischio à l’entrée de la ligne droite de son 400 m. Une déchirure de plus pour Jonathan Borlée, moins d’un an après celle contractée lors des séries du 4 x 400 m à Tokyo.

« Cela n’a pas été une période évidente », poursuit-il à l’hôtel de la délégation belge à Munich. « La plupart des membres de mon groupe d’entraînement, mais également mon médecin et mon kiné étaient partis à Eugene. Je me suis retrouvé un peu seul, mais j’ai réussi à trouver l’énergie de m’entraîner tous les jours, de rester positif et de croire au miracle. Abandonner, ce n’est pas dans mon caractère. »

« J’aurais aimé descendre sous les 46 secondes »

Le miracle, en quelque sorte, a eu lieu puisqu’il est présent en Bavière et qu’il sera sans doute amené à disputer (au moins) les séries du 4 x 400 m, ce vendredi matin, avec les Tornados. Mais il est un peu resté sur sa faim lors des deux sorties qu’il a effectuées en prélude à cet Euro avec deux chronos moyens à Kessel-Lo (46.33) et Ninove (46.61). « J’aurais évidemment voulu descendre sous les 46 secondes, parce que je pense que j’en étais capable mais je sais aussi que c’était peut-être demander beaucoup à mon corps. »

Au début de cette année, en compagnie de son frère Kevin, il avait indiqué qu’il irait peut-être bien jusqu’aux Jeux de Paris « parce que cinq JO, c’est mieux que quatre ». Mais, à 34 ans, avec l’accumulation des pépins qu’il connaît depuis quelque temps maintenant, Jonathan Borlée comprend mieux que quiconque que son organisme demande de plus en plus d’attention. Et qu’il est peut-être temps de songer à une retraite qui serait amplement méritée.

« Évidemment que je me pose énormément de questions », avoue-t-il. « Est-ce que j’y ai déjà pensé ? Oui. Est-ce que j’ai envie de le faire ? Ce serait certainement plus facile. Mais je n’ai pris aucune décision. Quand je vois ce que j’ai réussi à l’entraînement au début de l’année, je ne sais pas si j’ai envie de ranger mes spikes. En plus, je vis des super moments avec les frères et peut-être qu’il y a encore quelque chose à aller chercher ensemble. Le jour où je prendrai la décision d’arrêter, je ne veux pas avoir de regrets et je sais que je ne reviendrai pas. Je veux être sûr que ce sera le bon moment. »

Des nuits difficiles

Père de deux jeunes enfants, Jonathan Borlée reconnaît que la récupération n’est pas toujours évidente dans sa situation. Mais il insiste sur le fait qu’il est « un grand garçon » et qu’il savait à quoi il s’engageait quand il a décidé de fonder une famille.

« Un sportif qui ne dort pas bien tous les jours, ce n’est pas la solution. Ce serait bien, effectivement, que le petit dernier se mette à faire ses nuits ! D’un autre côté mes enfants sont super avec moi et m’ont donné une telle énergie dans les moments difficiles que j’ai connus que je n’aurais peut-être pas fait les mêmes résultats s’ils n’avaient pas été là. Ma compagne fait aussi le maximum pour m’aider et me soutient à fond dans cette situation. C’est sûr qu’avec mes blessures, on ne vit pas toujours des moments faciles, mais c’est comme ça pour le moment. »

En attendant, il a réussi son pari de revenir dans les temps pour accompagner les Tornados à Munich et est prêt à remplir sa tâche.