Guillaume Lebrun, Raozy Pellerin… : les Livres du Soir en bref

Fantaisies guérillères ***

Guillaume Lebrun

Le « Jehanne Project » de Yolande d’Aragon consiste à former la Guérillère, incarnation divine pour redresser la Cour de France face aux Englishes qui sont everywhere. Le XVe siècle commence et la situation est grave. Une quinzaine de filles suivent, après recrutement, une solide formation : lecture, entraînement à la décollation de Bourguignons, etc. Il en restera une, pas le modèle idéal, mais on fait avec dans un roman pétillant et inventif.

Bourgois, 301 p., 20,50 €, ebook 13,99 €

Bibiche ***

Raozy Pellerin