Conference League: à Berne, Anderlecht doit montrer qu’il a grandi

Avant le coup d’envoi de cette manche aller du barrage de Conference League entre les Young Boys Berne et Anderlecht, difficile de dire quel serait l’endroit le plus hostile pour les Mauves entre le stade Wankdorf et sa pelouse synthétique et la fosse aux ours faisant la fierté des habitants de la capitale suisse.

On sera fixé jeudi soir peu avant 21h. À ce moment-là, on saura si le Sporting conserve, ou non, une chance de rallier des poules européennes pour la première fois depuis septembre 2018 (NDLR : l’Europa League sous Hein Vanhaezebrouck). Quatre années d’une trop longue attente pour les plus fervents amoureux d’un RSCA dont l’histoire est si intimement liée aux joutes continentales. Loin d’être l’unique enjeu à l’aube d’une double confrontation loin d’être neutre.