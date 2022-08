Tennis: Philippe Dehaes pour ramener Elise Mertens vers le haut

Après Simon Goffin, avec qui elle a arrêté de collaborer à Wimbledon, Elise Mertens (33e mondiale) a pris Philippe Dehaes comme coach, pour la suite de la saison, et plus si affinités.

Ce n’est pas un secret, à l’instar d’un David Goffin en difficulté, Elise Mertens ne connaît pas non plus une formidable saison en simple, hormis en Grand Chelem où elle détient toujours un sacré record de 18 qualifications d’affilée pour au moins le 3e tour ! Record qu’elle tentera d’améliorer encore lors du prochain US Open qui débute dans 11 jours.

Une tournée américaine qui pourrait être celle d’un nouveau départ pour la Limbourgeoise de 26 ans. Elle affiche actuellement un classement (33e) loin de son niveau réel qui se situe au moins dans le top-20 mondial (elle a été 12e en novembre 2018) !