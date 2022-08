Pukkelpop: ce qu’il faut savoir avant de s’y rendre

Du jeudi 18 au dimanche 21 août, le Pukkelpop aura lieu à Kiewit, près de Hasselt (Limbourg). Avec dix scènes qui accueilleront notamment Artic Monkeys, Tame Impala, Slipknot et Cypress Hill, la 35ème édition du festival a de quoi faire vibrer les amateurs de musique.

Sensibilisés aux phénomènes de sexisme, de harcèlement et de racisme, les organisateurs ont mis sur pied une campagne « We Care A Lot » qui veut faire du Pukkelpop « un lieu sûr, où chacun se sent bienvenu et zen. Un lieu où la discrimination, les critiques et le harcèlement n’existent pas ». Les organisateurs assurent que leurs collaborateurs ont été formés « à la vigilance accrue et à la réaction optimale en cas de besoin ». Ils seront en outre accompagnés par des spécialistes.