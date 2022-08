Menaces sur la démocratie américaine

Tel un cyclope usé, ballotté par trop de tempêtes et de batailles, les Etats-Unis titubent vers l’abîme. La défaite de Liz Cheney dans la primaire républicaine du Wyoming préfigure les affrontements politiques à venir, cet automne, lors des élections parlementaires de mi-mandat. Le cas de cette élue ultraconservatrice est fascinant : elle est tombée en étant taxée de « Rino » (Republican in name only, « Républicaine seulement de nom »). Trop modérée. Son crime ? Avoir fait front commun avec les Démocrates dans l’enquête parlementaire sur l’assaut du 6 janvier contre le Capitole et désigné Donald Trump comme le commanditaire de ce putsch raté.