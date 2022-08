Thierry Neuville avant le rallye d’Ypres: «Rien à perdre»

Vainqueur sur le bitume belge l’an passé, notre compatriote réussira-t-il à remporter sa première course de la saison alors que le WRC amorce le 9e de ses 13 rendez-vous ? L’homme de Saint-Vith affiche une sérénité de circonstance !

Pour la 2e fois consécutive, la course dans le Westhoek accueille le gratin planétaire de la compétition routière. Tous les spécialistes – et les autres – affirment que Thierry Neuville en est le grand favori. L’intéressé est plus nuancé…

Thierry, vous aviez dominé l’épreuve l’an passé. Cette saison est plus compliquée. Le fait de n’avoir pas gagné de rallye mondial cette année ajoute de la pression ?