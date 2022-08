Météo: un temps gris et légèrement pluvieux ce jeudi

La journée sera majoritairement grise ce jeudi en Belgique. Les températures vont osciller entre les 22 et 26 degrés.

Aujourd’hui, la journée débutera avec de nombreux nuages bas, de la brume et du brouillard qui pourra parfois réduire la visibilité, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Sur le sud-est du pays, les éclaircies seront davantage présentes.

Une fois la grisaille rapidement dissipée, des nuages cumuliformes, d’abord nombreux, se partageront le ciel avec des éclaircies devenant de plus en plus larges. Quelques averses pourront encore éclater par endroits, mais le risque diminuera au fil des heures. Les maxima seront compris entre 22 à la mer ainsi que sur les hauteurs de l’Ardenne et 26ºC dans le centre, sous un vent faible à parfois modéré de nord à nord-ouest.