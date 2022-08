Nafi Thiam et Noor Vidts en lice pour le doublé aux championnats d’Europe à Munich ce jeudi : voici le programme de nos deux Belges

Pour Nafi Thiam et Noor Vidts, les chances de figurer aux deux premières places à la fin de l’heptathlon des championnats d’Europe à Munich sont réelles.

C’est tout la Belgique qui croise les doigts ce jeudi. Toutes deux engagées dans l’heptathlon des championnats d’Europe à Munich, Nafi Thiam et Noor Vidts sont bien parties pour signer le doublé, à l’aube de cette deuxième et dernière journée de compétition. La Namuroise est en tête avec 4.063 points tandis que Vidts figure au deuxième rang avec 3.849 pts. On connaîtra le classement final en fin de soirée.

Le programme de l’heptathlon de ce jeudi