La Chine envoie des troupes en Russie pour «approfondir la coopération militaire»

La Chine et la Russie entretiennent des liens étroits en matière de défense et Pékin a indiqué vouloir porter les relations bilatérales « à un niveau plus élevé », malgré les condamnations internationales suscitées par la guerre en Ukraine.

Selon un communiqué diffusé mercredi, la Chine va participer aux exercices annuels « Vostok » – prévus du 30 août au 5 septembre selon Moscou – dans le cadre de sa coopération avec la Russie.