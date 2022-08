WNBA: Emma Meesseman et Julie Allemand dos au mur après une défaite inaugurale à domicile pour entamer les playoffs

Champion en titre, le Chicago Sky d’Emma Meesseman et Julie Allemand est dans une bien mauvaise posture après avoir été battu 91-98 à domicile par New York, mercredi soir pour ses débuts en playoffs de WNBA, championnat nord-américain de basket féminin.

Deuxième de saison régulière, Chicago a perdu son avantage du terrain dans ce premier tour joué au meilleur des trois matchs disputé face aux New-Yorkaises, septièmes à l’issue de la phase classique. Si le Sky veut accrocher un 2e titre de rang, il n’a désormais plus le droit à l’erreur. Il devra s’imposer à domicile samedi puis à New York mardi, au Barclays Center de Brooklyn, sous peine de voir sa saison se terminer plus tôt que prévu.

Chicago, pourtant au contact à l’entame du 4e et dernier quart-temps, a complément manqué sa fin de match, loupant dix de ses onze derniers tirs et permettant à son adversaire de terminer la partie sur un run de 0-13. Les New-Yorkaises Sabrina Ionescu et Natasha Howard ont terminé meilleures marqueuses de la partie avec 22 unités au compteur chacune.