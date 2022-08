Tatouages: huit salons sur dix en infraction, des encres interdites encore utilisées

Les salons de tatouage ne sont pas tous en règle. Pour éviter les mauvaises surprises, mieux vaut privilégier un tatoueur officiel et déclaré.

Les infractions peuvent être liées à l’hygiène, mais la plus courante est le non-enregistrement du tatoueur auprès du SPF Santé publique. Il est alors normalement interdit d’exercer sans avoir reçu une formation sur la stérilité, les règles d’hygiène et risques d’infection.

Un tatouage qui n’est pas réalisé dans les meilleures conditions peut entraîner des conséquences, comme des réactions allergiques, des infections ou de plus graves complications (comme les maladies transmises par le sang). Une infraction sur dix est relative à un problème d’hygiène.

Depuis janvier 2022, l’Europe a serré la vis en matière de règles de couleurs pour les tatouages. Certains types d’encres ne sont plus en droit d’exister, c’est le cas de plusieurs nuances de rouges. D’autres couleurs devraient disparaître également à partir de 2023. Le problème étant la toxicité des encres et la composition de certaines couleurs. Mais certaines de ces encres interdites sont encore utilisées par certains tatoueurs, qui souhaitent écouler leurs stocks. C’est le cas particulièrement du jaune, de l’orange et du rouge.