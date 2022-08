Peu de cadavres retrouvés sur le site de la bataille de Waterloo: nos ancêtres étaient-ils cannibales?

Lors de la bataille de Waterloo, entre dix et trente mille soldats décèdent sur le champ de bataille. Mais aujourd’hui, peu de cadavres sont retrouvés par les archéologues. Où sont passés les corps ?

Le site archéologique de Waterloo devrait regorger de squelettes. Le 18 juin 1815, entre dix et trente mille soldats ont perdu la vie dans les combats. Comment expliquer le fait que les archéologues en aient retrouvé si peu de cadavres ? Deux historiens belge et allemand et un archéologue britannique avancent une explication : les cadavres auraient servi à fabriquer du sucre. C’est une information relayée par la RTBF.

A l’époque, le sucre de betterave vient d’être inventé. Mais ce sucre nécessite d’être clarifié. Les cadavres, une fois cuits dans des fours et réduits en poudre pour faire du « noir animal », permettent de filtrer le sirop de sucre. De squelettes auraient donc été exhumés et revendus à l’industrie sucrière.