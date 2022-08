Les héros de notre enfance: Son Goku, le petit garçon singe qui menaçait la jeunesse

Kamé Hamé Haaaaaaa ! » Chacun à un bout de la chambre, bras tendus, visages constipés. On imagine la rencontre de deux boules d’énergie surpuissantes luttant pour prendre le dessus. Explosion ! On est Trunks, parce qu’il vient du futur et qu’il a des cheveux mauves trop cool, ou Son Goten, parce que lui aussi c’est un enfant, ou Son Goku, parce que c’est le plus fort et que bon, Dragon Ball, c’est quand même lui. La fin du combat se jouera dans les décombres, sauf interruption ex machina du genre : « Eh là-dedans ! Les devoirs, ça avance ? »

Une enfance dans les années 1990, bercée par le Club Dorothée et son dessin animé culte, Dragon Ball.