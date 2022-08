Championnats européens: Tibo De Smet et Eliott Crestan qualifiés pour les demi-finales du 800 m, Vandeputte sorti

Tibo De Smet et Eliott Crestan se sont qualifiés pour les demi-finales du 800 mètres de l’Euro d’athlétisme, jeudi matin à Munich. Aurele Vandeputte est lui éliminé.

Hors du top 3 directement qualificatif pour les demies, Desmet a dû attendre la fin de la 4e course pour s’assurer de sa qualification au temps. Avec le meilleur chrono des «battus», et le 4e des 31 engagés, le Belge le plus rapide de la saison sur le double tour de piste sera bel et bien présent en demies.

Dans la première des quatre séries, le jeune Tibo De Smet, 23 ans, a terminé quatrième dans un temps de 1:46.48, lui qui possède un record personnel en 1:44.89 signé début juillet à Heusden-Zolder. Sa course a été remportée en 1:45.94 par le Britannique Jake Wightman, récent champion du monde du 1500 mètres à Eugene.

Dans la 4e et dernière série, Eliott Crestan a imprimé un rapide tempo de bout en bout. Il s’est imposé en 1:47.41, le 8e temps des séries, devant l’Espagnol Ben Adrian et le Néerlandais Tony van Diepen. Revenu à la compétition peu avant les Mondiaux d’Eugene, l’athlète du Sambre et Meuse Athlétique Club de Namur possède un record personnel en 1:44.84, signé aux JO de Tokyo l’été dernier.

Dans la 3e course, Aurèle Vandeputte, 27 ans, a terminé 8e et dernier de sa course en 1:48.46, à près de trois secondes de son record personnel (1:45.49 en 2021), qu’il a approché d’un centième cette saison. C’est l’avant-dernier chrono des séries.