Tzatziki, le yaourt au concombre rafraîchissant

Parmi les spécialités grecques dont on se délecte en été, le tzatziki occupe une place de choix. Ce yaourt agrémenté de concombre et de menthe est apprécié pour sa fraîcheur. Il se déguste généralement à l’apéritif ou en entrée.

La tendance culinaire est à la cuisine grecque cet été ! Exit les mets japonais, libanais ou encore italiens, place aux moussakas, souvlakis, feuilles de vigne farcies, tarama et autres mezze incontournables de la gastronomie hellénique. Au vu des températures particulièrement chaudes cette année, peut-être vous laisserez-vous tenter par le traditionnel tzatziki ? Aussi onctueuse que rafraîchissante, cette spécialité grecque a le mérite d’être préparée en un temps record, avec une poignée d’ingrédients. Et le yaourt en est l’élément phare. « Pour réaliser un tzatziki, on choisit le yaourt nature ou à la grecque, à ne pas confondre avec le fromage blanc, et de préférence bio. Le but est d’obtenir une texture onctueuse sans que cela ne soit trop liquide, c’est pourquoi il est préférable d’égoutter le yaourt au préalable », conseille Constantin Erinkoglou, originaire du Nord de la Grèce et chef-propriétaire du restaurant « Notos » à Bruxelles.