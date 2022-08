Voici les quatre raisons de croire à un retour de moins en moins improbable de Zirkzee à Anderlecht

Si cela a longtemps été considéré comme une mission impossible dans la lignée du dossier Lukas Nmecha un an plus tôt, les fans du Sporting d’Anderlecht peuvent rêver d’un retour de Joshua Zirkzee à Saint-Guidon. Et d’une association avec Fabio Silva qui en fait déjà saliver plus d’un. À Anderlecht, on ne nie pas qu’on suit le dossier de près tout en étant prudent sur une issue favorable. Quatre raisons d’y croire.

1. Zirkzee n’a pas encore de nouveau club

À deux grosses semaines de la fin du mercato estival, Joshua Zirkzee appartient toujours au Bayern Munich où son temps de jeu sera famélique. Il est pourtant sur les tablettes de nombreuses écuries européennes comme Augbsourg, Stuttgart, Mönchengladbach, Fulham ou encore le PSV. Pour l’instant, personne n’a pu trouver un terrain d’entente avec le club bavarois qui espère entre 10 et 20 millions d’euros.