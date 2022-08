Championnats d’Europe: pourquoi Nafi Thiam est quasiment assurée de la médaille d’or en heptathlon

Si Nafi Thiam n’a pas brillé ce jeudi matin, elle n’a pourtant jamais été mise en danger. Lors du concours du saut en longueur, la championne du monde est passée à côté de son sujet en signant un modeste saut de 6m08. Un résultat bien loin de son record personnel situé à 6m86. Les deux autres sauts ont été considérés comme nuls. Il s’agit, en outre, de son plus mauvais résultat dans un heptathlon depuis 2015. Cette contre-performance n’a pas eu d’impact important pour Thiam puisqu’elle possédait toujours 99 unités d’avance avant le concours du javelot, l’un de ses points forts. C’est sans doute ce facteur qui a permis à Nafi de rester sereine malgré son jour de moins bien.

Ces dernières années, Nafi Thiam s’est rarement loupée dans les grands championnats. Sauf énorme retournement de situation, la Namuroise empochera un nouveau sacre ce jeudi soir au terme du 800 mètres. Actuellement en tête avec 5776 points, elle possède un avantage confortable sur sa plus proche poursuivante, la Suissesse Annik Kälin avec ses 5604. Le podium actuel est complété par la Polonaise Adrianna Sulek (5560).

Plus de 10 secondes séparent Thiam et rivale

Durant le javelot, on ne peut pas dire que l’athlète de 27 ans a brillé mais son jet (48.89m) s’est avéré suffisant pour creuser l’avance sur ses concurrentes. Il faut dire aussi que l’annonce du forfait pour blessure d’Anouk Vetter, vice-championne du monde et candidate au sacre européen, a pu rassurer Thiam quant à sa future victoire finale. Sur la fin du concours, la Néerlandaise était sûrement la seule à pouvoir bousculer la hiérarchie et inquiéter la leader.