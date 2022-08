Rencontres de Huy: des histoires au goût de persil

Découvertes variées et inégales alors que se poursuivent les Rencontres de Théâtre jeune public à Huy. Entre univers déroutants et promesses inabouties, ce sont des pièces un peu trop gentillettes qui rythment ce début de festival.

Les Rencontres de Huy sont au théâtre ce que la cuisine fusion est à la gastronomie : on voit s’y entrechoquer des tas d’influences, de techniques, de goûts, d’épices. Ainsi, dans une même journée, on peut y faire des grands écarts esthétiques spectaculaires. Avec De l’autre côté (dès 6 ans), de la Bête à Plumes, par exemple, c’est du cirque mâtiné de magie qui atterrit d’abord dans notre assiette. Dans un univers plastique étonnant, qui flirte autant avec Picasso et Dali que la famille Addams, deux acrobates traversent, sans un mot, le processus de création d’une peintre soudain confrontée à la créature qu’elle a dessinée. Les feuilles de papier prennent vie, les décors chavirent, les nuages disparaissent et les pinceaux jonglent avec les formes et les couleurs dans un ballet d’objets aux allures surréalistes.