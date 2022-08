Liège, un tram de retard

S’il y a une ville qui symbolise les tracas des grands travaux, c’est Liège qui remporte la palme. Autant les Carolos ont fait preuve de résilience, las de tant de décennies de morosité, autant les Liégeois n’en peuvent plus. Le bourgmestre, lui-même, en a marre et ne se prive pas de le faire savoir. La faute au tram. Ce projet que Liège traîne comme un boulet mais sur lequel reposent tous les espoirs principautaires. Willy Demeyer est conscient des tracas que cela génère et sait très bien que les habitants lui en incombent la responsabilité, alors que c’est la Région wallonne qui est en charge du dossier et qui devrait tancer le soumissionnaire, Tram’Ardent (formé autour de la société espagnole CAF et de l’entreprise Colas), responsable des travaux et des retards. « Cela a déjà pris un an et demi de retard. Et pour éviter que le chantier ne soit arrêté, la Région a accepté d’abandonner le phasage par tronçon au profit d’un chantier global sur l’ensemble de la ville », relate le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer (PS).