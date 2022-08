Leila Mottley: «On plonge dans la tête de Kiara»

Le premier roman de cette Américaine de 20 ans est un coup de poing. On ne pourra pas oublier son héroïne, Kiara, 17 ans, noire, qui fait tout pour s’extirper de l’enfer qui la consume.

« Arpenter la nuit », Leila Mottley, traduit de l’américain par Pauline Loquin, Albin Michel, 402 p., 21,90€, ebook 14,99€

Quand je l’ai rencontrée à Paris, Leila Mottley venait d’avoir 20 ans. Et elle a déjà écrit deux autres romans, qu’elle ne publiera pas : « Ils ne sont pas très bons », dit-elle. Exigeante, la jeune femme d’Oakland, qui a publié son premier poème à 5 ans. Aujourd’hui, elle s’attelle à son prochain roman. Et elle a tout pour poursuivre une carrière riche, si la suite est du niveau de cet Arpenter la nuit, qui est un chef-d’œuvre de brutalité, de résilience et de beauté.