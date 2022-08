Orages: les impressionnantes images des inondations dans le sud de la France (vidéos)

Les violents orages d’été qui ont traversé une partie de la France mercredi sans faire de gros dégâts ont été spectaculaires à Lyon et Saint-Etienne, et ont touché en soirée de nouveau l’arc méditerranéen.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, seul un département restait en vigilance orange orage, les Pyrénées Atlantiques, selon Météo France. Le Vaucluse, le Gard, les Bouches-du-Rhône et le Var ne sont plus en vigilance orange. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, placée en vigilance orange plus tôt dans la journée, la pluie et les grêlons ont frappé le nord de Saint-Etienne mercredi après-midi, provoquant des difficultés de circulation pour les voitures et les trains, avec plusieurs dizaines de centimètres d’eau ou de grêle accumulés dans certains secteurs.