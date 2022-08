«Le conte, c’est mon outil littéraire»

Avec Bérengère Cournut, on plonge dans le mystère du conte, la beauté des fables et la force des mythes. « Zizi Cabane » est un roman merveilleux.

« Zizi Cabane », Bérengère Cournut, Le Tripode, 240 p., 18 €

C’est une grande maison familiale, perdue dans la campagne française. Ferment y vit avec sa femme Odile et leurs trois enfants, Béguin, Chiffon et Zizi Cabane, la plus jeune. Odile disparaît. C’est le drame. Ferment souffre. Béguin et Chiffon sont désemparés. Zizi ne se rend pas encore complètement compte, elle est trop jeune. Plus de trace d’Odile. Il faut bien s’avouer vaincu : elle ne reviendra plus, sans doute est-elle morte.