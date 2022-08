Monica Sabolo creuse le fait divers et se trouve

« La vie clandestine », Monica Sabolo, Gallimard, 336 p., 21 €, ebook 14,99 €

Monica Sabolo est l’un des personnages de son nouveau roman, La vie clandestine. Faut-il conserver cette première phrase ? Elle est ambiguë : s’il s’agit bien d’un roman, comme l’indiquent la couverture et la page de titre, peut-on confondre l’autrice avec le « je » du texte ? Ne s’agit-il pas plutôt d’un piège dans lequel on serait tombé à pieds joints ? Peu importe : jouons le jeu, la partie s’annonce superbe – et on ne sera pas déçu.