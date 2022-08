Le Nobel pour Salman Rushdie?

Salman Rushdie n’était pas du tout un écrivain oublié. On en parlait régulièrement. Depuis les Versets sataniques, l’écrivain britannique né à Bombay a écrit huit romans, deux recueils de nouvelles, deux livres pour la jeunesse, deux essais et une autobiographie. Et, chaque fois, il avait été applaudi pour son remarquable talent de conteur, son ironie, son irrévérence, son caractère visionnaire, sa lecture de l’histoire coloniale en Inde, sa capacité à voir comment notre réalité pouvait être biaisée par la réalité virtuelle. Mais c’est vrai qu’on parlait moins de lui ces derniers temps, et de la fatwa qui le visait. L’attentat dont il a été victime l’a donc remis sur l’avant de la scène. Ce sont des conséquences sans aucun doute inattendues pour l’agresseur : on s’arrache aujourd’hui les Versets sataniques dans les librairies et on parle de lui pour le prix Nobel.