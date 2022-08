Mariage royal: la princesse Maria-Laura de Belgique épousera William Isvy le 10 septembre à Bruxelles

La cérémonie religieuse aura elle lieu devant une plus large audience ce même jour à 14h30 dans la cathédrale des Saints Michel et Gudule. Plus de 500 invités ont été conviés, dont la famille royale belge dans son ensemble.

«Malgré le fait qu’ils habitent à Londres, il était important pour eux de se marier ici en Belgique», a souligné Hervé Verhooselle. «C’est une bonne occasion pour Laura de montrer Bruxelles et notre beau pays à sa belle-famille, mais également, comme le bourgmestre l’a remarqué, parce que les parents de Laura (la princesse Astrid et le prince Lorenz) se sont mariés ici à l’hôtel de ville le 22 septembre 1984». Le bourgmestre ajoute que «tous les Belges ont aussi en tête le mariage de Philippe et Mathilde à l’hôtel de ville. Quand un membre de la famille royale se marie ici, c’est toujours émouvant. Cela va être un moment de joie et c’est une belle image pour Bruxelles».

Les invités du mariage civil seront accueillis par 24 cadets de la police bruxelloise dans la cour centrale de l’hôtel de ville. Les témoins civils seront d’une part les sœurs de la princesse Maria-Laura, les princesses Luisa et Lætitia, et d’autre part le frère et la soeur de William Isvy. La cérémonie catholique avec disparité de culte sera célébrée par le cardinal Jozef De Kesel. Des chants chrétiens et juifs se feront entendre.