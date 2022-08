Podcast – Nos coups de cœur de la rentrée littéraire

Par Pierre Fagnart Publié le 18/08/2022 à 17:28 Temps de lecture: 1 min

La rentrée littéraire, tous les ans, c’est une moisson de publications. Entre premiers romans et plumes confirmées, le Soir vous aide à y voir plus clair avoir un supplément livres spécial. Nous, on est allé trouver Jean Claude Vantroyen pour les grandes tendances. On a aussi baladé notre micro dans la rédaction à la recherche de quelques coups de cœur.

