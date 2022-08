Conference League: Anderlecht fait un pas vers la phase de groupes avec sa victoire chez les Young Boys

Le Sporting d’Anderlecht quitte Berne avec un avantage d’un but sur les Youngs Boys en match aller des barrages de la Conference League. Après un début de match compliqué, les Mauves sont finalement parvenus à faire sauter le verrou suisse à la 57e via Hannes Delcroix. Le match retour est fixé jeudi prochain à 20h00.

Après le test réussi sur la surface artificielle de Saint-Trond, Felice Mazzu s’était limité à aligner Kristian Arnstad à la place de Mario Stroeykens, mais le jeune attaquant, 17 ans, a remplacé Lior Refaelov, blessé à l’échauffement. Les Anderlechtois ont mis du temps a trouvé leurs marques et les Young Boys se sont installés dans leur camp sans être impressionnants jusqu’à ce que Fabian Rieder et Meschack Elia, sur le rebond, obligent Henrik Van Crombrugge à effectuer deux sauvetages (10e). Si Anderlecht s’est montré ensuite moins attentiste, les occasions de but ont été rares.