Conference League: Anderlecht peine à trouver la faille des Young Boys (direct, 0-0)

Troisièmes du défunt championnat suisse, les Young Boys ont débuté leur parcours au 2e tour et ont écarté successivement les Lettons du FK Liepaja et les Finlandais du KuPS, sans encaisser le moindre but.

Anderlecht, battu à ce stade de la compétition l’an dernier par Vitesse, a l’ambition de retrouver la scène européenne pour la première fois depuis la saison 2018-2019.

Dans le onze de Felice Mazzù, Lior Refaelov était aligné en attaque aux côtés de Fabio Silva, mais l’Israélien est finalement remplacé par Mario Stroeykens après avoir senti une gêne à l’échauffement.