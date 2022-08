«Je ne peux plus rester silencieux»: dans son journal de guerre, un soldat russe dénonce l’horreur en Ukraine

Pavel Filatyev a été forcé de quitter son pays. Et pour cause, via un document de 141 pages publié sur le réseau social russe Vkontakte, l’homme de 34 ans brise une véritable omerta : « Nous, les Russes, ne pensons pas que ce que nous faisons est juste. Pourquoi diable avons-nous besoin de cette guerre ? », lit-on sur le site de The Guardian .

Dans son texte, il décrit comment son unité a été envoyée en Ukraine pour prendre possession du port de Kherson. Il raconte également comment il a été blessé et évacué en raison d’une infection oculaire. C’est à ce moment-là qu’il prend conscience du fait que cette guerre ne se justifie pas. « Je n'ai pas peur de participer à une guerre, mais nous, les Russes, ne sommes pas convaincus que ce que nous faisons est juste », a-t-il déclaré au Guardian. « Près de Mykolaïv, nous étions constamment sous le feu de l'artillerie. À ce moment-là, je me demandais déjà pourquoi nous avions besoin de cette guerre. » Puis il s'est fait une promesse : « Mon Dieu, si je survis à ça, je ferai tout ce que je peux pour l'arrêter. »

À lire aussi La mobilisation déguisée de mercenaires par l’armée russe défaillante

« J’ai peut-être agi bêtement »

Il refuse alors de participer à l’invasion plus longtemps. « Je ne peux plus me taire, même si je sais que je ne changerai probablement rien et que j'ai peut-être agi bêtement en m'attirant de tels ennuis », déclare M. Filatyev au Guardian.

Des extraits de son journal de guerre ont été publiés par la presse indépendante russe - de plus en plus rare - tandis qu'il a également accordé une interview à la chaîne de télévision indépendante en langue russe TV Rain, lit-on encore sur le site du quotidien britannique. La plupart des soldats sont mécontents de ce qui se passe en Ukraine, estime Filatyev. Il décrit comment son unité, mal équipée et épuisée, a envahi l'Ukraine avec peu de moyens et un manque d’objectifs concrets.