HBO vs Amazon: la guerre n’aura pas lieu

A quelques jours d’intervalle, sortent les séries « House of the Dragon » et « Le Seigneur des anneaux », l’une sur HBO, l’autre sur Amazon Prime, avec des budgets colossaux.

Au tournant de l’année, début janvier, le match était déjà quasiment plié quant aux séries les plus attendues de 2022. Impossible de passer à côté de l’annonce des deux blockbusters House of The Dragon et Le Seigneur des anneaux. Ex aequo, parce qu’on serait bien en peine de trancher entre les deux séries d’epic fantasy, la première inscrite dans le prolongement des huit saisons de Game of Thrones diffusées entre 2011 et 2019, la seconde parce qu’elle n’a encore jamais fait l’objet d’une adaptation en série.