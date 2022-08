Les jeunes du Standard ont tout pour bien grandir

Après avoir proposé de belles choses et accroché le Club NXT, les U23 de Bruges, lors de l’ouverture du championnat, le SL16 Camp CF entre véritablement dans le vif du sujet ce vendredi soir. Pourquoi lors de la deuxième journée de Challenger Pro League seulement ? Parce que la jeune classe du Standard va cette fois-ci devoir se défaire de la quiétude du monde U21, auquel elle n’appartient plus vraiment, pour se frotter au football professionnel, le vrai. Quoi de mieux comme dépucelage que la réception du Beerschot et ses meurt-de-faim, bien décidés à faire respecter ses anciens dans l’optique d’une remontée qu’ambitionnent, aussi, Beveren et Lommel. L’Académie liégeoise, elle, s’est lancée dans cette « aventure », décrite comme telle par Joseph Laumann qui coachera les U23, avec l’ambition plus modeste de faire grandir ses jeunes talents qui n’attendent qu’une chose : recevoir un appel de Ronny Deila dans les prochains mois.