Les portiques sécuritaires inutiles de la SNCB

Eté 2017. Sous les arches gigantesques imaginées par l’architecte Calatrava pour la gare des Guillemins, ministres et patrons de la SNCB se bousculent pour inaugurer les nouveaux portiques de sécurité destinés aux contrôles, lors des départs de trains à grande vitesse. Le ministre de l’Intérieur de l’époque, Jan Jambon (N-VA), son collègue de la Mobilité, François Bellot (MR) et la patronne de la SNCB, Sophie Dutordoir, flanqués du directeur général « Transport », Koen Kerkaert boivent du petit-lait. Un barnum similaire avait déjà eu lieu quelques jours plus tôt à Bruxelles Midi et Anvers-Central, où des installations de sécurité identiques ont été mises en service.