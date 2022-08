Rentrée littéraire: 490 fois le plaisir de plonger dans l’ailleurs

La rentrée littéraire la plus modeste depuis vingt ans : 490 livres seront publiés jusqu’à la mi-octobre. C’était 521 l’année passée, et 646 en 2012 ! La crise du papier et la guerre en Ukraine sont passées par là.

C’est la rentrée littéraire la moins buissonnante depuis vingt ans, d’accord. Mais 490 bouquins, c’est déjà, avouez-le, pas mal. D’autant que ces chiffres ne comprennent pas les essais, l’histoire, l’imaginaire, la jeunesse, le polar, la BD, la non-fiction en général. D’autant aussi que la rentrée d’hiver, en janvier, avait atteint 545 romans, ce qui était le plus gros chiffre depuis dix ans. Comptez bien : ça fait plus de mille bouquins pour les rentrées 2022. En ce qui concerne les romans « mainstream » uniquement. Plus tous ceux qui sortent en dehors de ces périodes fastes que sont les rentrées. Y a pas à dire : y a à lire ! Ne nous en plaignons pas. C’est plus de mille fois le plaisir de plonger dans l’ailleurs, de se représenter d’autres vies, d’être d’autres personnes que soi. Et cela n’a pas de prix.