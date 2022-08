Guerre en Ukraine: pour Zelensky, «la visite d’Erdogan est un message puissant de soutien»

Ils étaient trois autour de la table jeudi à Lviv pour discuter des suites de l’accord sur la reprise des exportations de céréales ukrainiennes et de la sécurité autour de la plus grande centrale nucléaire d’Europe, celle de Zaporijia, aux mains des Russes quasiment depuis le début de l’invasion du 24 février. La rencontre Zelensky-Erdogan-Guterres intervient sur fond de multiplication des tractations pour permettre la reprise des exportations de céréales d’Ukraine, un des principaux producteurs et exportateurs mondiaux.

Pour le président turc, Recep Tayyip Erdogan, c’était une première visite en Ukraine depuis le début de la guerre et le président Volodymyr Zelensky a déclaré que c’était « un message puissant de soutien » pour son pays.