Orages en Corse: au moins six morts et une vingtaine de blessés

Selon France Info, le bilan humain à la suite des violentes intempéries en Corse s’alourdit ce jeudi soir. Le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin fait état de six morts et vingt blessés.

En visite au camping de Sagonne, en Corse-du-Sud, le ministre français de l’Intérieur Gérald Darmanin a annoncé ce jeudi 18 août que le bilan « provisoire » des intempéries sur l’île s’était alourdi.

Il s’établirait désormais à six morts et une vingtaine de blessés. Selon France Info, Gérald Darmanin précise : « nous n'avons pas encore tout à fait l'ensemble des personnes qui étaient en mer et qui doivent être évidemment soit secourues, soit protégées ».