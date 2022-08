Fabian Maingain: «La place des enfants n’est pas de mendier dans la rue»

Le règlement n’est plus suspendu.

Oui. Il avait été suspendu, mais ce n’est pas pour ça qu’il n’a pas porté ses effets. Dans ce débat-là, on a pris acte que la tutelle, par un dépassement de délai, n’avait plus de remarques par rapport à notre règlement. On a répondu juridiquement à celles-ci. Pour le reste, le règlement fonctionne dans la mesure où la simple annonce du règlement a fait que les enfants aujourd’hui ne sont plus en train de mendier, ce qui me semble une bonne chose. Par rapport aux remarques des associations qui avaient peur du système d’amendes et de la sanction, ce règlement produit ses effets, sans même avoir recours à la moindre sanction. Les familles ont retiré les enfants de la rue, ce qui nous semble une bonne chose.