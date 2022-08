Faut-il interdire la mendicité infantile à Bruxelles?

Les familles roms constituent l’essentiel de la mendicité avec enfants dans la capitale. La problématique concerne essentiellement la Ville de Bruxelles. La police a recensé, voici cinq ans, dix à quinze familles actives près de la Grand-Place et de la Rue Neuve. Début 2022, elle en dénombre six fois plus. Confrontées à des plaintes de commerçants, les autorités locales passent à l’action en mars dernier. Elles approuvent un règlement qui interdit la mendicité en présence de mineurs de moins de seize ans. Celui-ci prévoit jusqu’à 350 euros d’amende en cas de récidive. Avec l’aide d’un interprète, éducateurs de rue et policiers doivent appeler les parents à scolariser leurs enfants. Ils insistent aussi sur le droit de s’inscrire gratuitement dans une école de la Ville. Suspendu en mai dernier par la tutelle, le règlement s’avère à nouveau en vigueur, rapportait mercredi