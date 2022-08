Remco Evenepoel face à son défi de l’année à la Vuelta

Remco Evenepoel s’attaque ce vendredi au défi le plus important de sa saison 2022, ce qui est un peu paradoxal à écrire à l’égard d’un coureur qui a réussi le rare doublé Liège-Bastogne-Liège et Clasica de Saint-Sébastien. D’aucuns se satisferaient de ces victoires sur l’ensemble d’une carrière. Mais parce qu’il s’appelle Evenepoel et qu’il est pétri de talent, une forme d’impatience mêlée de gourmandise (qu’on se gardera d’appeler de cannibalisme) s’est tissée autour de son aura de jeune champion.