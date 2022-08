Les demandes en ligne de chèque mazout bloquées par un problème technique

Pour aider les ménages à faire face à la flambée du prix de l’énergie, le gouvernement a pris diverses mesures, dont l’octroi d’un chèque de 225 euros destiné aux personnes qui chauffent leur résidence principale au mazout ou au propane, une source utilisée par 20 % de la population en Belgique et 40 % en Wallonie.

Deux voies sont ouvertes pour le recevoir, soit via une plateforme en ligne (https ://chequemazout.economie.fgov.be) sur laquelle l’ayant droit devra remplir un formulaire, soit via un formulaire papier à renvoyer par recommandé au SPF Economie. Or en ce moment selon la RTBF, un certain nombre de demandes ne peuvent être envoyé et le message « La demande n’a pas pu être soumise » apparaît. Et ce, même si la connexion, l’identification et l’écriture des informations dans le formulaire semblent se faire sans encombres.