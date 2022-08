Des tensions entre Kylian Mbappé et ses coéquipiers? Le Français se sentirait «isolé» dans le vestiaire du PSG

Et c’est désormais TNT Brésil qui annonce que les choses ne s’arrangent pas, et que Kylian Mbappé se sentirait « isolé » dans le vestiaire parisien. La raison ? Après la signature de son contrat mirobolant cet été, il souhaiterait être la seule star de son équipe, être le tireur de penalty et devoir produire moins d’efforts défensifs que ses coéquipiers, toujours selon le média brésilien. Ce qui n’aurait bien entendu pas plu à ses coéquipiers.