David Dehenauw (IRM):«La puissance des orages est due à la température anormalement élevée de l’eau de mer»

Critiquée, Météo-France s’est défendue ce jeudi de ne pas avoir activé plus tôt la vigilance orange en prévision des violents orages qui ont endeuillé la Corse dans la journée. « On a été un peu surpris par les valeurs des rafales, valeurs tout à fait exceptionnelles qui n’avaient jamais été observées auparavant », avec plus de 200 km/h de vent par endroit, a reconnu Christophe Morel, responsable de la permanence prévision. « Certaines simulations laissaient suggérer un orage proche de celui qui a été observé, tandis que d’autres simulations qui paraissaient plus vraisemblables le situaient plus en mer », a, pour sa part, expliqué le prévisionniste François Gourand.