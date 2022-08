Perquisition chez Donald Trump: un juge demande la publication d’une version de l’affidavit

Selon le New York Times, un juge ordonne au ministère de la Justice américain de rédiger et de publier la version de l’affidavit utilisé pour perquisitionner le domicile de M. Trump.

Le juge Bruce E. Reinhart a ainsi déclaré que certaines parties de l’affidavit « pourraient être présumées non scellées ». « Il ne lui appartient pas de décider si ces parties seraient significatives pour le public ou les médias », a-t-il ajouté.

Le New York Times rapporte ce jeudi que le juge fédéral ayant autorisé la descente dans la résidence en Floride et le club de Donald Trump le 8 août dernier, a demandé au gouvernement américain de publier une version de l’affidavit qui a servi à la perquisition.

Ce choix du juge Reinhart a permis de trouver un terrain d’entente entre le ministère de la Justice américain, qui souhaitait garder l’affidavit entièrement secret alors que son enquête sur le traitement des documents classifiés par Donald Trump se poursuivait, et une coalition des médias d’information, qui demandaient qu’il soit entièrement rendu public.

Les affidavits des mandats, qui sont rédigés et signés sous serment par des agents fédéraux avant une perquisition, contiennent des informations détaillées sur les enquêtes criminelles et sont presque toujours gardés sous scellés jusqu’à ce que des accusations soient portées, précise le New York Times.