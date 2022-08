Wesley Hoedt l’affirme à l’issue du match contre les Young Boys: «Joshua Zirkzee veut revenir à Anderlecht»

Outre le bonheur de s’être imposé dans l’antre des Young Boys Berne (0-1) et de faire un premier pas vers la phase de groupes de la Conférence League, un autre sujet agite le groupe anderlechtois ces derniers jours : le possible retour de Joshua Zirkzee.

On le sait, Anderlecht a toujours suivi le dossier et a indiqué au Bayern Munich qu’il était prêt à faire une offre pour le transférer en Belgique. Avec ses 18 buts et ses 13 passes décisives la saison dernière, il serait évidemment un atout supplémentaire pour les Mauves cette année. « Ce serait évidemment un énorme plus pour le groupe », indique Hannes Delcroix, unique buteur jeudi soir en Suisse. Son compère en défense centrale, Wesley Hoedt, a encore été plus loin en espérant avoir une influence dans ce dossier. « Je l’ai appelé », a indiqué le défenseur néerlandais. « Joshua m’a dit qu’il voulait revenir à Anderlecht. À nous de nous qualifier jeudi prochain pour faciliter son retour. Ce serait un énorme renfort pour le groupe et j’ai toute confiance en Wouter Vandenhaute et Peter Verbeke dans ce travail. »