Europa League: La Gantoise se fait surprendre par l’Omonia Nicosie à domicile (0-2)

Battue 0-2 à la Ghelamco Arena par l’Omonia Nicosie, La Gantoise est condamnée à l’exploit si elle veut atteindre les poules de l’Europa League. Charalampos Charalampous (20e) et son remplaçant Brandon Barker (76e) ont singulièrement compliqué la tâche des Buffalos jeudi prochain à Chypre.

Avec Jens Petter Hauge à la place de Tarik Tissoudali, La Gantoise a semblé prendre un départ au sprint. Mais Omonia l’a vite rappelé à l’ordre via Andronikos Kakoullis, qui a envoyé à côté un ballon bien brûlant (5e). Il y avait du goal dans l’air quand Charalampous, qui s’est retrouvé seul face à Davy Roef, a concrétisé cette impression (20e, 0-1). Après plusieurs pertes de balle sans conséquence, La Gantoise s’est portée dans le camp adverse et un bon service au second poteau d’Alessio Castro-Montes a été expédié en corner par un défenseur chypriote (23e). Il aura fallu patienter presque jusqu’à la mi-temps pour voir une belle attaque gantoise ponctuée par un tir de Hauge sorti par Fabiano (42e).