Un succès d’Anderlecht estampillé Mazzù

Dominé et parfois dans les cordes, Anderlecht s’est imposé à Berne grâce à Delcroix (0-1). Un pas vers la phase de groupes même s’il faudra encore batailler jeudi prochain.

Alors que Hoedt et Delcroix répondent aux questions des journalistes au bord de la pelouse, ils sentent tous les deux de l’eau froide dans leur dos. En se retournant, ils constatent que c’est Felice Mazzù, tout sourire, qui s’amuse un peu avec deux garçons qui ont tenu la baraque nonante minutes durant. Une décontraction comme un symbole d’une soirée presque parfaite pour les Mauves en Suisse. Elle l’aurait été si Esposito, bien servi par Raman, avait marqué un deuxième but dans les dernières secondes. « On a tenté un coup de poker en remettant un deuxième attaquant », explique Felice Mazzù tout en reconnaissant qu’un 0-2 aurait été trop lourd. Parce que s’il ne boude pas son plaisir après ce succès important, l’entraîneur anderlechtois est pleinement conscient que ses ouailles ont souffert – doux euphémisme – à plusieurs moments de la rencontre.