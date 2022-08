Euro d’athlétisme: Thomas Carmoy prend la 5e place de la finale du saut en hauteur

Avec un saut à 2m27, il aurait pu avoir une médaille. « Mais ça ne me dérange pas. La prochaine fois, je reviendrai pour en obtenir plus. Ça, c’est sûr. J’espère un podium à l’avenir, à la fois à un championnat d’Europe et à un championnat du monde. Mais pour l’instant, je garde les pieds sur terre et je suis très heureux de ma cinquième place », a conclu Carmoy.