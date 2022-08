Nafi Thiam, toujours plus reine en son royaume

Et de huit! Nafissatou Thiam a conquis, ce jeudi soir, dans la fraîcheur de Munich, le 8e titre majeur de sa carrière – le 6e en plein air – en remportant, avec un total de 6.628 points, sa deuxième médaille d’or européenne consécutive, quatre ans après celle de 2018 à Berlin, un doublé qu’aucun athlète belge n’avait réussi jusqu’ici (les Belgian Tornados ont été sacrés sur 4 x 400 m deux fois de suite, en 2016 et 2018). Et, pour la deuxième fois consécutive, elle a réussi un magnifique Grand Chelem Jeux olympiques – Mondiaux – Euro et, cette fois, en un an s’il vous plaît! Rien que cet énoncé confirme, pour ceux qui en doutaient encore, que la championne namuroise est, plus que jamais, la reine incontestée de l’heptathlon. Et rien n’indique que son règne, déjà long de six années, est près de s’arrêter.