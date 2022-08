Nafi Thiam, ce monument national

Trois titres majeurs en un an an. Et pourtant, l’athlète namuroise est restée elle-même et sa popularité ne faiblit pas. Le visage d’une Belgique qui gagne.

Pour paraphraser Gary Lineker, l’ancien attaquant de l’équipe d’Angleterre devenu aujourd’hui le visage du football à la BBC, l’heptathlon est finalement quelque chose de simple. Pendant deux jours, une vingtaine de filles s’affrontent sur sept épreuves différentes de l’athlétisme, et à la fin, c’est Nafissatou Thiam qui gagne !

Cette évidence s’est une nouvelle fois confirmée, ces mercredi et jeudi, à l’Euro de Munich. Un mois à peine après avoir décroché le titre mondial à Eugene et un an et deux semaines après avoir conquis sa deuxième médaille d’or olympique à Tokyo, elle a remis ça. Trois victoires majeures en si peu de temps, même si ce sont les circonstances qui les ont permises avec le chamboulement du calendrier sportif dû à la crise du covid, c’est forcément inédit. Un nouveau Grand Chelem « supersonique » après celui réalisé par la Namuroise entre 2016 et 2018.