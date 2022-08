Orages, pluie… les prévisions météo de ces prochains jours

Le temps deviendra rapidement très nuageux sur la moitié ouest du pays, vendredi matin, tandis que l’est conservera encore des éclaircies, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Une perturbation accompagnée d’averses atteindra la région côtière dans la matinée et se déplacera ensuite lentement vers l’est du pays.

Dans l’après-midi surtout, les précipitations pourront devenir plus intenses et il y aura également une possibilité d’un coup de tonnerre. A partir de l’ouest, le temps deviendra plus sec avec des éclaircies. Les températures maximales seront comprises entre 21ºC en Ardenne et 25ºC en Basse Belgique. Le vent faible de sud-ouest passera à l’ouest-sud-ouest et deviendra modéré. A la mer, le vent pourra devenir modéré à assez fort dans l’après-midi.